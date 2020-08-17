Белорусские силовики рассказали о полученных на протестах травмах

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17.08.2020, 6:48, Новости дня

Сотрудники силовых ведомств Белоруссии рассказали, какие травмы получили в ходе столкновений с участниками акций протеста в республике. Видео с их участием опубликовало МВД республики.

Сотрудник минского РУВД отметил, что попал в больницу после того, как в ходе одного из несанкционированных мероприятий на силовиков было совершено нападение.

«Некоторые из граждан бросились на нас. При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах», – приводит его слова РИА «Новости».

Военнослужащий внутренних войск МВД рассказал, что ему в лицо попала стеклянная бутылка, когда он находился позади цепочки.

«Было помутнение, я наклонился вниз, наклонил голову и понял, что сильно течет кровь», – сообщил силовик.

В результате боец полностью лишился одного зуба и частично – другого.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что у Александра Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.



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