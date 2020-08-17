 

Врачи назвали самый вредный для почек продукт

17.08.2020, 6:48, Новости дня

Врагом даже здоровых почек является поваренная соль, рассказала врач-нефролог Людмила Артюхина.

Специалист обращает внимание на проблему чрезмерного употребления этого пищевого продукта из-за популярности в современном обществе фастфуда и полуфабрикатов, а также продуктов, в которые щедро кладут соль.

«Плюс еще у людей высокий порог солевой восприимчивости», – рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Артюхина.

По ее словам, зачастую при проблемах с почками отсутствуют болезненные симптомы, поэтому пациенты нередко попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания.

«Иногда есть такие симптомы, когда заболевание течет субклинически. Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть, артериальная гипертензия. Проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией», – отметила врач.

Артюхина отметила, что в случае проблем с артериальным давлением необходимо обследование.

Она заключила, что для здоровья почек необходимо придерживаться ЗОЖ.

Напомним, в июне Роскачество признало водку самым безопасным продуктом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнения: Алексей Анатольевич Лоэнгрин

25.06 / Спецвыпуск программы “Москва. Кремль. Путин”: президент рассказал о тяжелом испытании

09.07 / Гарвард и МТИ подали иск против ужесточения правил выдачи студенческих виз

15.08 / США снабдили украинских силовиков средствами защиты от коронавируса

13.08 / Апелляционный суд Киева отказался возобновлять Кулика в должности прокурора

26.06 / Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами США

05.07 / Шкарлет отрицает, что говорил в интервью о поддержке Партии регионов

23.07 / Трамп расскажет о планах открытия школ

30.07 / Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

12.08 / Военные и милиция заняли центр Минска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска