 

Китай приветствовал предложение Путина об онлайн-саммите по Ирану

17.08.2020, 6:30, Новости дня

Китай приветствует предложение российского президента Владимира Путина об онлайн-саммита по иранской ядерной проблеме, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

«Китай приветствует инициативу президента Путина о проведении видеосаммита по иранской ядерной проблеме и высоко ценит усилия РФ по снижению напряженности вокруг иранской ядерной проблемы и укреплению региональной безопасности», – передает ТАСС заявление дипломата.

Чжао Лицзянь отметил, что Китай всегда твердо поддерживал СВПД и остается приверженным поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке.

По его словам, Пекин готов и дальше «поддерживать тесные контакты и координацию с соответствующими сторонами, совместными усилиями продвигать процесс политического урегулирования иранской ядерной проблемы».

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.



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