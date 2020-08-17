 

Мишустин предложил продлить меры поддержки борющихся с COVID медиков

17.08.2020, 6:16, Новости дня

Правительство РФ выступит с предложениями о продолжении стимулирующей политики в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения областного онкологического диспансера в Магадане.

Врачи поблагодарили главу правительства за меры поддержки и попросили передать слова благодарности президенту. «Это, в первую очередь, надо вам сказать спасибо – врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации», – передает ТАСС ответ Мишустина.

«Вы знаете, что выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту [России Владимиру Путину] соответствующие предложения – и уверен, что их поддержат – о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», – отметил премьер.

Он добавил, что и региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря.

Также Мишустин сообщал, что правительство выделит медучреждениям еще 49,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом и тест-системы для них.



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