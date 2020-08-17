Ход Кремлем

17.08.2020, 6:10, Разное

Главная карта, которая еще не разыграна в Беларуси, связана с позицией Москвы.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Маргарита Симоньян, глава телеканала RT, в своем аккаунте в твиттере сообщает, что «вежливым людям пора навести порядок в Минске». Это прямой призыв к военной интервенции в соседнюю страну от лица одного из главных российских пропагандистов, чей личный аккаунт недавно удостоился специальной пометки от социальной сети — «государственное издание, Россия». Такими пометками снабжаются аккаунты, которые (за деньги налогоплательщиков) распространяют исключительно ту информацию, которая выгодна конкретному государству.

Мотивы Симоньян прозрачны — ее доходы после 2014 года только росли, чего нельзя сказать о большинстве прочих жителей РФ и тем более жителей Донбасса. Кому война, а кому выгодные контракты на продвижение идей «русского мира». В этом отношении пропагандисты стоят в одном ряду с наемниками, для которых «горячие точки» на границах родной страны — дополнительный заработок. Однако если вы нормальный человек, на войне не зарабатываете и даже не имеете таких планов, то от военных фантазий Симоньян вы должны быть в ужасе.

Когда она говорит об интервенции — это, конечно, никакой не инсайд, но скорее инерция пропаганды, результат бесконечной возгонки милитаристской риторики (и практики) в последние годы.

Эта инерция тем не менее может стать критически опасной: всем известно, что развешанные заранее ружья стреляют.

К тому же объективно, что главная карта, которая еще не разыграна в белорусском кризисе, связана с позицией Кремля. Социальные сети с первых дней протестов в Минске полны слухами о военном присутствии РФ в стране.

В Кремле тоже осознают, что постсоветское пространство переживает исторический момент — не менее важный, чем конец 2013 года, когда начался украинский кризис. Тогда российские власти сделали известные и весьма радикальные ставки. В нынешней ситуации есть существенные отличия: белорусы вряд ли будут спешить в братские объятия Москвы, местные силовики не готовы видеть себя офицерами российской армии, а наличие в стране компрадорской элиты, готовой обменять свои нынешнее положение на статус «наместников империи», под большим вопросом.

Единственным другом Кремля в Беларуси сейчас остается сам Лукашенко, причем интерес тут обоюдный. Российским властям, очевидно, не выгоден «еще один Майдан» с последующим курсом Беларуси на евроинтеграцию.

При этом сильный и не склонный подстраиваться президент Лукашенко в Москве тоже никому не нравится.

Идеальный сценарий для Кремля: сохранение некоторой власти за Александром Григорьевичем, но в новом статусе, когда его государственная машина целиком контролировалась бы из метрополии.

Ключевой вопрос в сценарии вмешательства сейчас заключается в том, окажется ли Лукашенко готов к статусу «президента Южной Осетии» и сможет ли он убедить заинтересованных представителей российской стороны, что сохранять влияние на Беларусь нужно именно через его поддержку. К середине августа объективных военных и политических причин для появления на сцене «вежливых людей» нет.

Но чем дольше длится агония режима бессменного президента Беларуси (по оценкам властей Литвы, теперь уже «бывшего»), тем выше становятся риски.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики