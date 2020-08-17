Королева пригрозила Тарзану из-за «измены» с двумя змеями

17.08.2020, 6:09, Разное

Певица Наташа Королева пригрозила Сергею Глушко, увидев его в постели с двумя змеями. При этом стриптизер, выступающий под псевдонимом Тарзан, сам ее опубликовал в Instagram и оставил под ней неоднозначную запись, будто намереваясь спровоцировать супругу.

Сергей Глушко часто загружает в Instagram фотографии эротического содержания, демонстрирующие его прекрасную физическую форму. Иногда он не стесняется делать снимки в компании с другими девушками, из-за чего его подозревают в регулярных изменах.

После публикации нового снимка, показавшего последствия «хорошей гулянки» с «блондинкой и брюнеткой», Наташа Королева назвала супруга изменником и запретила ему возвращаться домой. Теперь поклонники пары гадают, всерьез она это заявила или же все оказалось шуткой и розыгрышем.