Билецкий предложил белорусам помощь “Нацкорпуса”

17.08.2020, 6:01, Новости дня

Лидер партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий предлагает помощь протестующим белорусам. Он сообщил об этом в Telegram 16 августа.

“В 2014 году вы пришли на помощь нам. Сначала на Майдан, потом на восток. Первым погибшим во время Революции достоинства был белорус из Гомеля Михаил Жизневский, националист, Герой Украины посмертно. Со мной прошли войну десятки храбрых ребят из Беларуси. Многие уже пустили корни в Украине – не смогли вернуться на родину, где правит бал колхозный совковый тиран. Некоторые наши белорусы вернулись и были схвачены спецслужбами [президента Александра] Лукашенко, они посажены в тюрьмы. Поэтому мы, украинцы, перед вами в долгу”, – обратился он к гражданам Беларуси.

Сейчас “рождается новая Беларусь”, без диктатуры и “ошалевшего от вседозволенности правителя”, отметил Билецкий.

“Я лично и все наше движение выражаем поддержку новому поколению белорусов, которое сегодня закаляется на улицах восставших городов. […] Не знаю, что может предложить вам Украинское государство, но знаю, что могу предложить лично я и наше движение. Мы сможем обеспечить безопасность, в рамках своих возможностей – жилье и юридическую помощь белорусским патриотам, которым угрожает опасность на родине”, – добавил он.

Украинский политик отметил, что “оставит за скобками” свое отношение к властям Беларуси и к оппозиции. “Приход к власти [оппозиционного кандидата в президенты Светланы] Тихановской может не меньше зажать Беларусь в российские тиски, чем Лукашенко”, – предположил Билецкий.

В блоге для “Украинской правды” политик опубликовал свое обращение с переводом на белорусский язык.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку Лукашенко на площади Независимости. Издание TUT.BY писало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих “сторонников” на митинг.