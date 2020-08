Инвесторы в Белоруссии сталкиваются с классической “дилеммой диктатора”, ключ от которой может оказаться у Владимира Путина

17.08.2020, 5:34, Разное

By Marc Jones August 15, 2020

© Reuters. Президент России Путин принимает участие в видео-конференции за пределами Москвы

LONDON (Reuters) – Инвесторы сталкиваются в Белоруссии с классической «дилеммой диктатора» – держаться за ценные бумаги, которые дают прибыль при статус-кво жесткого режима, или продать их и разорвать свои связи со страной – но какой путь они изберут, может во многом зависеть от действий Владимира Путина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого называют «последним диктатором Европы» и который находится у власти с 1994 года, в минувшие выходные одержал победу на президентских выборах, набрав около 80% голосов.

Объявление об этом вызвало массовые протесты и угрозы жестких санкций Запада.

Хотя конец правления Лукашенко может принести стране долгосрочную выгоду, он также влечет за собой риск немедленного долгового кризиса, который нанесет ущерб крупным инвесторам.

Несмотря на жестокое подавление выступлений тысяч протестующих, управляющие иностранными деньгами пока не проявляют особого желания продавать свои белорусские облигации. И совсем недавно, в июне, они устремились за покупками новых долларовых выпусков страны, которые приносили “сочные” 5,7–6,4% доходности.

Однако в четверг, давление на Лукашенко, похоже, усилилось, и ветеран BlueBay, стратег по развивающимся рынкам, Тим Эш написал, что ситуация похожа на Украину 2014 года – во время «цветной революции» в этой стране.

Эш считает, что на фоне того, что рабочие государственных белорусских заводов теперь присоединяются к протестам, а министерство иностранных дел РФ заявляет, что считает, что иностранные силы дестабилизируют Беларусь, дни Лукашенко могут быть сочтены.

«Теперь вопрос состоит в том, что сделает Лукашенко – удвоит ли применение силы или направится к выходу на вертолетную площадку?»

После того, как в пятницу, белорусские власти, в попытке ослабить протесты, принесли редкие публичные извинения и освободили задержанных демонстрантов, министры иностранных дел Европейского союза встретились в конце дня для обсуждения возможных новых санкций.

Хотя ни один респектабельный инвестор не станет мириться с жестокими репрессиями со стороны полиции, фальсификацией выборов или политическим запугиванием, по данным Refinitiv, все крупные фирмы, такие как Ashmore, JP Morgan Asset Management, Fidelity, Goldman Sachs (NYSE: GS) Asset Management и Franklin Templeton, владеют облигациями Беларуси. Никто из них не стал комментировать свою позицию.

Некоторые инвесторы заявили, что потрясения только усугубили проблемы Белоруссии: МВФ уже прогнозирует 6% экономический спад в этом году, а обвал валюты (более чем 90% международного долга страны исчисляется в долларах) может открыть дверь для дефолта – особенно с 2,5 млрд. долларов платежей по облигациям к концу года.

Другой серьезный риск состоит в том, что Лукашенко может “выбросить белый флаг”, а президент РФ Владимир Путин может отказать ему в финансовой поддержке, которая пока продолжается, несмотря на ухудшение отношений между двумя лидерами в последнее время.

РФ покупает около 40% белорусского экспорта, предоставляет Белоруссии миллиарды двусторонних кредитов и традиционно выделяет значительные субсидии за счет льготных нефтяных цен (по оценкам Центра европейских реформ, с 2005-го по 2015-й год, эти субсидии составили около $ 100 млрд)

Graphic: Belarus’s bonds and currency have been struggling

Критически важный механизм поддержки

Управляющий портфелем фонда Union Investments Сергей Дергачев сказал, что реакция РФ была ключевой, поскольку «она повлияла на цены облигаций и настроения, поскольку она имеет значение для будущей экономической и политической траектории Белоруссии».

Фонд владеет некоторыми облигациями Беларуси, и пока сокращает свои позиции и наблюдает за действиями Лукашенко, лидера оппозиции Светланы Цихановской и ЕС, Сергей Дергачев считает «риск санкций, которые могут быть действительно болезненными для инвесторов, то есть запрета на (покупку) вновь выпущенных долговых обязательств Белоруссии очень и очень низкий».

В любом случае принятие решения может занять недели или месяцы, поскольку для этого требуется согласие всех 27 членов ЕС.

График: Валютные резервы Беларуси должны сократиться

Значит ли это что все указывает на долговой кризис? Это зависит от обстоятельств.

Рейтинговое агентство Fitch считает, что дефицит государственного бюджета увеличится до 4,3% ВВП, а отношение долга к ВВП увеличится до 50% с 42% в прошлом году, хотя в случае капитуляции рубля он может вырасти еще выше.

Даже при текущих ценах предстоящие выплаты по облигациям на сумму 2,5 миллиарда долларов могут привести к тому, что к концу года у правительства останется немногим более 7 миллиардов долларов резервов в твердой валюте – этого достаточно, чтобы покрыть его финансовые потребности в течение примерно двух месяцев в худшем случае.

Ник Эйзингер, главный сотрудник компании Vanguard по развивающимся рынкам, сказал, что страна столкнулась с внешним дефицитом в размере 2–3 млрд долларов, что делает приоритетной задачей получение отсроченного транша помощи МВФ.

«Я просто задаюсь вопросом, где Белоруссия может торговать без финансовой поддержки России?», – сказал Эш из BlueBay.

График: белорусский рубль упал, несмотря на вмешательство

Source: Investing.com