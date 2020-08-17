Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву

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17.08.2020, 5:30, Новости дня

Очередной рейс «Аэрофлота» вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщили в пресс-службе аэропорта JFK.

Как отмечали ранее в посольстве РФ в Вашингтоне, это уже 20-й вывозной рейс, передает РИА «Новости».

На борт допущены жители всей России, отмечало посольство.

Ожидается, что самолет прибудет в Шереметьево в 11.50 мск.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса.



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