Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
17.08.2020, 5:30, Новости дня
Очередной рейс «Аэрофлота» вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщили в пресс-службе аэропорта JFK.
Как отмечали ранее в посольстве РФ в Вашингтоне, это уже 20-й вывозной рейс, передает РИА «Новости».
На борт допущены жители всей России, отмечало посольство.
Ожидается, что самолет прибудет в Шереметьево в 11.50 мск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты.
С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса.
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