Супруга Надежды Бабкиной госпитализировали в столичную больницу

17.08.2020, 5:30, Разное

Гражданский супруг певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор оказался в одной из столичных больниц. Он опубликовал фотографию в Instagram, запечатлевшую его на больничной койке, при этом лежал он в палате в специальных компрессионных колготках.

Причину своего пребывания в больнице Евгений Гор так и не назвал, хотя подписчики пытались выяснить, какая беда с ним произошла. Некоторые пользователи Сети отметили, что компрессионные колготки обычно используют после операции. Тогда возлюбленный Надежды Бабкиной признался, что исправлял некую перегородку. Теперь ему необходимо лежать в чулках, которые он сам называет тюрьмой для ног.

Стоить отметить, что за 17 лет совместной жизни Бабкина и Гор так и не решились узаконить свои отношения. Кроме того, певица не желает иметь от него детей, поскольку «им и так хорошо». А недавно исполнительница решила отдохнуть в Крыму, но поехала она туда не с гражданским мужем, а в компании с другим молодым человеком.