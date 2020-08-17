 

Мнение: О жутких травмах белорусского ОМОНа

17.08.2020, 5:25, Разное


Фото © Reuters.

Вот это вообще, феерично, конечно.

Взрослые мужики, надежда и опора лукашенковской Беларуси, защищённые формой и обличённые властью… скулят и жалуются, как изнеженные маменькины конфетки. Оказывается, безнаказанно избивать беззащитных людей на улицах по команде «Фас!» не так уж и безопасно. Можно и травму получить ненароком…

Белорусское МВД запустило видеокампанию под тягомотным названием «Акции, где получают увечья, не нужны, потому как страдают все стороны конфликта». Там некоторые из пострадавших сотрудников милиции, в том числе омоновцы, рассказывают о полученных в ходе протестов травмах. Имена свои, впрочем, не раскрывают.

Один такой рассказ – вообще что-то с чем-то. Некий сотрудник минского РУВД, получил повреждения 11 августа. «При задержании я подвернул ногу. Доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трёх местах, в ноге сейчас много металла», — рассказал он.

Вот так – немного перестарался при задержании, получил производственную травму. А некоторые, вероятно, заработали растяжения рук. Ведь это сколько же надо работать дубинкой, чтобы добиться такого эффекта у задержанного!


Фото © Tut.by.

Что ж, отнесёмся с пониманием к нелёгкой работе белорусских правоохранителей 10-14 августа в Минске и других городах?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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