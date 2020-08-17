Мнение: Подвиг губернатора Хабирова…

17.08.2020, 5:18, Разное

Тысячи жителей Башкирии встали горой на защиту шихана Куштау, которую местные нувориши решили сравнять с землей, пустив на производство соды…

Не обошлось без «мальчиков по вызову», которые били защитников Куштау.

А сегодня к подножью Куштау приехал глава Башкирии Радий Хабиров и приостановил работы по разработке месторождения известняка у подножия шихана Куштау. И пообещал: «Я даю слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение».

Кто-то ворчит, а чего это он раньше не приезжал, почему раньше не вмешался?

А вот я не ворчу. И считаю, что по нынешним временам губернатор Хабиров совершил подвиг. Мог бы не обращать внимания на протесты, но и обратил, и вмешался. Разве нет?