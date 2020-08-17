Трамп значительно сократил отставание от Байдена по популярности

17.08.2020, 5:08, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев существенно сократил отставание по популярности от своего оппонента, представителя демократов Джозефа Байдена, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу CNN.

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 50% ответили, что отдали бы свой голос Байдену и сенатору Камале Харрис, которая стала кандидатом в вице-президенты США от демократов. 46% сказали, что поддержали бы Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса, передает ТАСС.

Порядка 1% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика. Остальные ответа не дали.

В соответствии с результатами опроса, проведенного со 2 по 5 июня, проголосовать за Байдена были готовы 55% респондентов, а за Трампа – 41%.

CNN отмечает, что, по последним данным, в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трампа – 48%.

В опросе SSRS, который проводился методом телефонного интервью, участвовали примерно 1,1 тыс. человек по всей стране.

Напомним, Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в качестве напарника в предвыборной кампании и претендента на пост вице-президента Соединенных Штатов. Трамп выразил удивление в связи с решением Байдена. Он также ужаснулся возможной победой Байдена на американских президентских выборах, предсказав в этом случае уничтожение Соединенных Штатов.