 

Путин, введи войска…

17.08.2020, 5:05, Разное

Так чего же ты хочешь, утративший все Лука?

Петр Саруханов / «Новая газета»

…И когда твоя баба

С тобой холодна и резка,

Потому что влюбилась в соседнего мужика,

И ушла, не сваривши борща, не заштопав носка, —

К кому обратишь ты

Пронзительный вопль недотепы?

Ты завоешь в отчаяньи:

— Путин, введи войска!

Спаси меня, Путин,

Последний диктатор Европы!

И когда ты лузер, озлобленный, как СК,

В кармане ни цента,

В холодильнике ни куска,

Голова пуста, продуктивность твоя низка,

И повсюду вокруг кривые, глухие тропы, —

Ты кричишь в бессилии:

— Путин, введи войска!

Ты один мне поможешь,

Последний диктатор Европы.

И когда ты дряхлеешь, и в сердце твоем тоска,

Потому что кровать узка, подушка жестка,

А признаться честно —

Понятно, что смерть близка,

И невидимый враг ворвался в твои окопы, —

Ты хрипишь в агонии:

— Путин, введи войска!

Отгони безысходность, последний диктатор Европы!

Все нормальные люди покрутят пальцами у виска.

И хоть войск у Путина — как в Сахаре песка,

На твои мольбы не последует марш-броска,

Над тобой не качнутся его десантников стропы.

То есть Путин бы рад.

Он же любит вводить войска.

Больше всего на свете он любит вводить войска!

Беларусь для него не серьезнее лепестка.

Он же помнит Прагу.

Он выходец из ЧК.

Но над смертью не властен последний диктатор Европы.

Ни любовь, ни смерть, ни солнце, ни облака,

Ни жуки-короеды, ни кроты-землекопы,

Ни колосья пшеницы, ни заросли борщевика,

Ни прозренья поэта, ни жалобы пошляка,

Ни капризы девы, ни ревность ее дружка

Не послушны диктатору,

Будь он последний диктатор Европы.

(И когда «Спартаку» проигрывает ЦСКА,

Несмотря на свои брутальные, испытанные манеры, —

Они тоже бы крикнули:

— Путин, введи войска!

Но что-то их останавливает.

Может быть, чувство меры.)

Так чего же ты хочешь,

Утративший все Лука?

Твои флаги повисли, участь твоя жалка,

Распусти по домам костяк своего полка,

Навсегда позабудь смешное слово «холопы»,

И беги, пока можешь,

С собой прихватив сынка.

Да помилует вас Господь,

Последний диктатор Европы.

Дмитрий Быков
обозреватель

Источник: Новая газета



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