В белорусском Гродно на митинг против Лукашенко пришло 10% населения города
17.08.2020, 4:54, Новости дня
В белорусском городе Гродно на митинг против действующего президента Александра Лукашенко пришло более 40 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал “Беларусь головного мозга”.
При этом население города составляет около 357 тыс. человек, что значит, что на митинге присутствуют более 10% горожан.
Канал также опубликовал видео с митинга.
Местное издание “Вечерний Гродно” сообщает, что центр города заблокирован митингующими. По данным журналистов, на месте акции есть перебои со связью.
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Улица Кирова
Горожане также делятся в Instagram фотографиями с места события.
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С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили).
16 августа во многих городах Беларуси проходят самые массовые за время митингов акции. По подсчетам журналистов, в Минске собралось более 200 тыс. человек.
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