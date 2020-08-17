 

Лукашенко пожаловался на протестующих из-за отсутствия масок и дистанции

17.08.2020, 4:54, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко упрекнул участников акций протеста в отсутствии масок и социальной дистанции на митингах. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

“Меня сегодня еще упрекают: не тот путь, нет социальной дистанции… А посмотрите на них: дистанцировались они на митингах и площадях [сторонники оппозиции Лукашенко], когда им из-за рубежа дали команду? Они плевать хотели на маски и дистанцию друг от друга! Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел”, – сказал Лукашенко.

Он заявил, что во время пандемии коронавируса Беларусь “пошла своим путем”.

“Мы пошли своим путем в этой пандемии, мы не остановили страну, ни один завод не закрыли. И люди сегодня благодарят нас за это”, – сказал глава Беларуси.

Стоит отметить, что далеко не все участники провластного митинга в Минске, который проходил 16 августа, были в защитных масках и держали необходимую дистанцию друг от друга.

Фото: ЕРА

Лукашенко говорил, что в его митинге участвовало более 50 тыс. человек.

В Минске сейчас проходит акция протеста против президента Александра Лукашенко. По подсчетам издания TUT.BY, на митинг у стелы “Минск – город-герой” собралось не менее 200 тыс. человек. Они скандируют: “Уходи!”, “Верам, можам, переможам!”, “Лукашенко в автозак!”

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Издание TUT.BY сегодня написало, что в Беларуси власти принудительно собирали своих “сторонников” на митинг. Сообщения о принуждении поехать на провластный митинг пришли в редакцию от работников ряда предприятий. Заставляли, по данным издания, посетить митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ. Собеседники издания опасались увольнения в случае невыполнения требований своего руководства.

Также на сегодня в Беларуси запланирован “Общегражданский марш за свободу” в Минске и в других городах. Акцию организовали оппоненты Лукашенко, призывающие к его отставке, честным перевыборам и суду над силовиками, жестоко избивавшими людей.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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