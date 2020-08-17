Мнение: Митинги в Минске 16.08.2020

17.08.2020, 4:31, Разное

По сегодняшним митингам в Белоруссии.

Лукашенко заявил, что на митинг собралось 50 000 человек, МВД заявило, что собралось 65 тыс., на ТВ заявили, что 70+. Медуза сначала написала про 70 тыс, но потом переписала на 10 тыс. Оппозиционный Tut.by насчитал https://42.tut.by/696889 31,5 тыс.

На митинге оппозиции сначала заявили десятки тысяч человек, затем сотни тысяч человек, потом 300, потом 400, затем 250 тыс. "Змагар-ЗП" насчитал https://t.me/carbatushka/3266?single 40 тыс. по головам по спутниковым снимкам в районе Стелы. Тот же Tut.by насчитал по той же методе, что и за Лукашенко – 220 тыс.

Полагаю, другие подсчеты еще последуют, но даже с учетом того, что пока отсутствуют панорамные съемки во время пиковой нагрузки митинга за Лукашенко, а берутся только фотки с начала митинга, в плане численности, митинг оппозиции смотрелся более многочисленным по визуальным ощущениям и по тем фотографиям и видео, которые доступны.

Также, можно предположить, что обе стороны пытались завышать численность митингов по понятным причинам, но эта история прекрасна знакома и по отечественным митингам.



Больше фото и видео с обоих митингов см. в ТГ https://t.me/boris_rozhin

Вряд ли Лукашенко мог рассчитывать перебить оппонентов по численности – если оппозиция собирала митинги на выходные несколько дней и готовилась к ним, то большинство из тех, кто за Лукашенко, узнали об этом вчера – это касалось как гос.структур, которые обеспечивали делегации из регионов, так и обычных граждан, кто пошел на митинг по призывам в соц.сетях и не повелся на вбрасываемые оппозицией фейки, что это фейковый митинг и никакого митинга в поддержку Лукашенко не будет (у меня вчера в блоге человек 5 бегали с криками – зачем вы пишите про митинг, которого не будет – это провокация оппозиции или все закончится как у Чаушеску). Это также хорошо говорит о том, какие технологии манипуляции сознанием применяются даже в таких мелочах. Но я бы не стал списывать все на то, что эти сообщения отожрали у Лукашенко слишком уж много явки – в условиях цейнтнота, когда надо было выходить или не выходить вовсе, Лукашенко и его аппарат делали что могли, при этом в условиях проваленной информационной политики, которая в ряде моментов выглядит просто атавизмом – как информационно работают с протестами сейчас, можно посмотреть на примере США, Китая, России, Франции и ряда других стран. Видимо когда говорилось, что Лукашенко готовил Белоруссии к защите от майдана, оказалось, что он как тот самый прославленный генерал, который готовил свою армию к прошлой войне, а информационная и психологическая война с момента подавления прошлых попыток майдана слишком изменилась.

Полагаю, даже 30 тыс (плюс минус туда-сюда), это неплохой результат для Лукашенко – митинг по крайней мере показал, что у Лукашенко есть свои сторонники, показал как они выглядят и за что выступают (до этого митинга вовсю велись разговоры, что сторонников у Лукашенко нет и за него голосовало 3% – теперь это говорить стало сложнее). С другой стороны, никуда не делась проблема катастрофического запаздывания на реализуемый сценарий, на который приходится реагировать такими методами, заведомо зная, что издержки из-за неравновесности картинки понести придется.

В общем, с одной стороны Лукашенко задачу минимум выполнил – показал хоть какой-то актив, лозунги и заявления о готовности продолжать бороться, во многом за счет личной харизмы, которой он пытался прикрыть объективные проблемы. Харизмы у него не отнять, он один лучших лидеров в плане умения говорить, но не все вещи можно решить хорошей речью https://www.belta.by/president/view/vystuplenie-aleksandra-lukashenko-v-minske-na-mitinge-za-sohranenie-spokojstvija-mira-i-bezopasnosti-v-403047-2020/. Это классический пример, когда тактическими шагами пытаются компенсировать стратегические просчеты. Митинг не решает ключевые проблемы подавления протестов, так как МВД в текущих реалиях, когда говорят о наказании виновных, будет неизбежно деморализовано, а значит чем дальше, тем меньше инструментов у Лукашенко будет оставаться. Сдача министра МВД Караева, в текущих условиях может стать фатальной для Лукашенко.



Коля Лукашенко принимает пиджак отца перед речью. Как представляется, Николай Лукашенко, как бы не закончилась эта история, вряд ли когда-нибудь станет президентом Белоруссии.

Оппозиция с другой стороны провела свой крупнейший митинг, который тем не менее не стал финалом для Лукашенко, хотя именно таким он анонсировался. Скорее всего, если бы не картинки Лукашенковского митинга, то монопольная картинка митинга оппозиционного, привела бы к резкому старту дезертирства гос.чиновников. Поэтому в чатах оппозиции, на фоне эйфории массовости, резонно задаются вопросов – ну вышли, а что дальше, если Лукашенко не отдает власть и где лидеры, кто эту власть у Лукашенко попробуют забрать. Будет ли это Тихановская или кто-то из не допущенных кандидатов, вроде сидящего за границей Цепкало (который призывает Лукашенко уйти в отставку и идти на новые выборы) или сидящего в СИЗО Бабарико, пока вопрос. Там еще и муж Тихановской есть, которая пока сидит в Литве. Колесникова пока что выглядит спикером, но не лидером. Но такой лидер скорее всего появится или вернее, будет введен в игру. Так что финала сегодня не случилось – оппозиция благодаря накату предыдущих дней уверенно победила по очкам, но немедленного нокаута Лукашенко избежал, во всяком случае пока. Сейчас он выглядит измотанным боксером, который пропустил целую серию тяжелых ударов, но пока еще стоит на ринге и готов драться, в полном соответствии с заявленной позицией, что он из Белоруссии не побежит и будет драться до смерти. Другой вопрос, что не все люди из окружения Лукашенко могут разделять его уверенность и браваду, на что собственно и рассчитывает оппозиция, регулярно призывая высокопоставленных чиновников "переходить на сторону народа". Но пока что никто критически значимый от Батьки не ушел.

Можно отметить, что если люди выходящие за Лукашенко выходят под государственными флагами, то оппозиция исключительно под змагарскими. Можно не сомневаться, что при победе оппозиции, змагарский флаг станет государственным флагом Белоруссии, а саму Белоруссию. ожидает форсированная декоммунизация (какой-то белорусский поп уже заявил, что задача этого протеста – "покончить с сатанинским необольшевизмом"), поэтому на левых или вернее "левых", которые поддерживают свержение Лукашенко смотреть не менее иронично, нежели на украинских "левых", которые топили за евромайдан и обещали небывалый расцвет левого движения после свержения Януковича. Также можно вспомнить замечательных "левых", которые поддерживали свержение режима Мубарака в Египте, которое "откроет дорогу для расцвета рабочего движения", правда потом к власти пришли сначала "Братья-мусульмане", а затем мубараковские военные, которые закатили знатную бойню в Каире. Рабочее движение потерялось где-то в пути. Потеряется оно конечно и в Белоруссии, а призыватели будут охать и говорить "Ну как же так"). В этой связи, можно уверенно говорить, что при свержении Лукашенко, Белоруссию может ждать либо "змагаризация", либо будет реализован какой-то российский вариант с попытками продвинуть удобную Москве фигуру, которая будет проводить более-менее устраивающий Москву курс или же попробует реализовать вариант Союзного Государства без Лукашенко, чем пугают змагаров польские и украинские СМИ.

В плане смысловых кодов и общей парадигмы, змагары при поддержке западных медиа сейчас уверенно оседлали протест и рост этих настроений в обществе по объективным причинам уже неизбежен – сейчас идет этап глорификации змагарства, чем змагары эффективно пользуются. Это останется при любом развитии событий. В плане "пророссийскости", то на всех сегодняшних фотографиях лично я видел только два российских флага (возможно были еще, но это в любом случае несущественное кол-во). Кремль пока продолжает занимать выжидательную позицию, во всяком случае в публичной плоскости.

Можно также отметить явный курс на расчеловечивание сторонников Лукашенко – тех кто вышли за него называют "русским дерьмом", "ватой", "совками", "сельским быдлом", "старичьем". Картина также знакомая по Донбассу, где жителей региона сначала объявили ватой и колорадами, а потом начали убивать.

Проводить повторные выборы Лукашенко отказался. По его словам, это уничтожит страну. И от власти он не откажется. Тут он на 100% прав – в своем нынешнем виде Белоруссия после Лукашенко прекратит свое существование достаточно скоро. Это ясно надо понимать – уход Лукашенко это ликвидация Белоруссии в том виде, в котором она существует сейчас. Собственно поэтому оппозиция Лукашенко и не носит государственной символики, она не нужна – ее уничтожат вместе с Лукашенко. Другой вопрос, что не прозвучало внятных рецептов решения проблемы – обещаны какие-то абстрактные реформы (которые были нужны еще вчера – впрочем, если почитать людоедские программы реформ от оппозиции, то абстракции Лукашенко смотрятся еще ничего), много говорилось про угрозу с Запада (хотя об этом надо было больше говорить не после выборов, а до них). Ежедневные переговоры с Путиным показывают, что зависимость Лукашенко от позиции Москвы возрастает, но проблема в том, что Москва не будет купировать протесты за Лукашенко, ему их надо обуздать самому. От НАТО Белоруссию конечно прикроют, потому что если Белоруссия после Лукашенко упадет в объятия НАТО и станет "санитарной помойкой" аля Украина, военно-политические последствия для РФ будут более чем существенные (см.программу реформы военно-политического сектора Белоруссии http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://zabelarus.com/ru/2020/06/25/security-2/), а сама Белоруссия превратиться в еще один плацдарм для последующих попыток разыграть этот сценарий и в РФ.

Стоит отметить, что в район Гродно переброшена воздушно-десантная бригада (на фоне появившихся разговорах о возможности ввода войск на территорию Белоруссии для защиты "обладателей карт поляка" и протестов в самом Гродно), а с 17 августа объявлены военные учения на границе с Литвой, которые пройдут до 20 августа. Более частое упоминание армии Белоруссии в новостях, говорит о том, что ряд других инструментов стали неэффективны и приходится вводить в новостной мейнстрим тему белорусских вооруженных сил, вокруг которых витает призрак "военного положения", которое может является последним козырем Лукашенко, если другие шаги не сработают. Но тут с одной стороны есть вопросы к тому, будут ли военные выполнять такие приказы, особенно видя, как фактически идут на попятную в вопросах действий подчиненных министра МВД Караева. Плюс в текущей ситуации ВП выглядит достаточно странным шагом – получается сначала жестим – потом делаем откат – потом жестим еще больше. Более логично выглядела бы схема – сначала увещевания и угрозы, потом жесть, потом если не поняли, совсем жесть – то есть линейное нарастание уровня применения насилия.

Как это обычно и бывает, когда государство решает, что время разговоров кончилось и к протестующим выходит человек с ружьем. В Белоруссии действительно наблюдается необычная последовательность действий, когда начали с пункта №3, а потом перешли к пункту №1.

Подобная непоследовательность, характерна для тех случаев, когда государственный аппарат выведен из равновесия уже пропущенными ударами и действует в непривычной для себя обстановке. Поэтому хаотичность заявлений и действий является отражением недостатка понимания, откуда идут угрозы и как с ними справляться. В еще большей степени это наблюдалось на Украине при Януковиче, причем дважды, когда в обеих случаях государство оказалось не готово к противодействию цветным сценариям. В данном случае Лукашенко заявлял, что готов, но как оказалось – не готов. Последствия этого просчета он сейчас и пытается устранить.

С Запада на Лукашенко продолжается накат по знакомым лекалам, Мадуро и Асад не дадут соврать. Звучат очередные угрозы санкций, требования отставки или досрочных выборов. Сегодня Украина также не признала выборы в Белоруссии, а сам Зеленский разразился истерикой про недружественную Белоруссию, после того как Лукашенко вернул России ЧВКшников, а саму Украину в своей речи назвал страной стоящей на коленях. Правда об Украине естественно Зеленскому не понравился и он возвысил свой фейсбучный фальцет https://www.facebook.com/zelenskiy95, осудив руководство Белоруссии за такое недружелюбие. Это была пожалуй самая незначительная проблема Лукашенко за последнюю неделю, если истерику Зеленского вообще можно считать за проблему.

Стоит также отметить, что Виктор Лукашенко принес личные извинения задержанным ЧВКшникам перед тем, как их отпустить в Россию. Полагаю, что вопрос о зловещих планах российских ЧВК на территории Белоруссии можно закрыть. Время, которое КГБ Белоруссии потратило на эту историю, оно могло бы с пользой потратить на более важные вещи, например на выявление каналов организации протестов из тех стран, которые в итоге обвинил Лукашенко.

В целом, Лукашенко пока усидел, но кресло под ним шатается – ситуация очевидно будет развиваться. На следующей неделе оппозиция предпримет попытки определиться с лидерами и увеличить масштаб забастовочного движения, для усиления нажима на гос.аппарат.

Лукашенко с одной стороны будет продолжать попытки сплотить вокруг себя лояльных чиновников, силовиков и активистов, а также пытаться просто пересидеть активную фазу "ходьбы по улицам", как их в конечном итоге пересидел в Макрон, у которого десятки тысяч людей уже 2 года по всей Франции каждую субботу ходят протестовать против "диктатора Макрона", который никуда не уходит. Разумеется, так просто реализовать подобный сценарий Лукашенко никто не даст, так что все еще впереди.