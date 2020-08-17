 

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

17.08.2020, 4:30, Новости дня

Свыше 170 тыс. человек умерли в США от вызываемого новым коронавирусом заболевания, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в штате Нью-Йорк (32 тыс. 840), за ним следуют Нью-Джерси (15 тыс. 912) и Калифорния (11 тыс. 234). США лидируют в мире по числу инфицированных коронавирусом: в стране заболели свыше 5,4 млн человек, выздоровели более 1,8 млн пациентов, передает ТАСС.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на планете превышает 21,59 млн, умерли свыше 773,6 тыс. человек, вылечились более 13,59 млн.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов по делу МН17 

19.07 / Турция передумала возобновлять авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

02.07 / Война с Россией на Донбассе унесла жизни более трех тысяч украинских военных

22.07 / Переговоры Помпео и Рааба: Гонконг, свободная торговля, угроза Ирана и России

25.07 / В Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо»

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

02.07 / В Москве поправки к Конституции поддержали более 90 процентов избирателей

06.08 / Задержан подозреваемый в надругательстве над женщинами в Москве

14.07 / В крови людей с тяжелой формой коронавируса нашли опасное антитело

13.08 / Санкционные угрозы США вызвали беспокойство у немецких партнёров «Северного потока — 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска