Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

17.08.2020, 4:30, Новости дня

Свыше 170 тыс. человек умерли в США от вызываемого новым коронавирусом заболевания, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в штате Нью-Йорк (32 тыс. 840), за ним следуют Нью-Джерси (15 тыс. 912) и Калифорния (11 тыс. 234). США лидируют в мире по числу инфицированных коронавирусом: в стране заболели свыше 5,4 млн человек, выздоровели более 1,8 млн пациентов, передает ТАСС.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на планете превышает 21,59 млн, умерли свыше 773,6 тыс. человек, вылечились более 13,59 млн.