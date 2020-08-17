Личное: Питомец питомца

17.08.2020, 3:35, Разное

Полусветское общество Москвы активно поздравляет Светку Бондарчук со свадьбой. В глаза ей говорят о том, какие у неё красивые (на самом деле, старые) ноги, и какие они с мужем счастливые.

Ну, это в глаза.



Фото: Соцсети

Поговорим о том, что полусветские курицы обсуждают за глаза? Зададимся вслух вопросом, который в глаза задавать не принято?

На что будут жить новоявленные супруги? Вот на что?

Аккурат перед свадьбой Светку выперли с должности главного редактора HELLO!, a печатную версию журнала, которую она завалила, вообще закрыли.

Не так давно Светка призналась: Серёжа Харченко (её тогда ещё будущий муж) зарабатывает значительно меньше, чем она. Теперь Светка не зарабатывает ничего.

Свету выперли, а Харченко — хороший человек. Кто им будет покупать корм?

Думаю, что Федя и будет. Кто ж ещё? У человека ест собака, у собаки есть блохи. У Феди есть Света, у Светы есть теперь муж.

Сдаётся мне, что Фёдор с барского плеча будет оплачивать их поездочки, Светкины ноготочки, корм. Ну, и по мелочи: электричество, вода. Может, и домработницу оплатит, и даже ветеринара.

Светка никогда не говорит плохо про Федю. Не задумывались: а, собственно, почему? Такой уж порядочный она человек, или, может, Федя ей не насрал?

Ну, как не насрал? Насрал. Молодой, красивой и прохладной Паулиной насрал прямо в самое сердце. Ну, или в складки на дряблом животе.



Фото: Соцсети

Светка проглотила: она не может себе материально позволить плохо говорить про Федю.

Вон Собчак бросила в своё время Виторгана и поливала его, сколько душе было угодно. Впрочем, почему поливала? Говорила правду. Может себе позволить: Ксюшадь от бывшего материально не зависит. А Светка, думаю, зависит. Теперь ещё и Серёжу завела.

И вот на Фединой шее висит уже не только питомец, но и питомец питомца.

Так выглядит правда. Ну, лично для меня.

В связи с этим — вопрос: а была бы нужна молодожёну Харченко 51-летняя Светка, если бы у неё не было Феди?

Как думаете?