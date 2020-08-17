Мнение: Он дизайнер, он так видит

17.08.2020, 3:25, Разное

Сирийское министерство религии опубликовало новую символику в своем Фейсбуке.

Пользователи сначала недоумевали, а потом в них начали просыпаться разные ассоциации.

После поступления критических комментариев, сотрудники министерства религии решили не испытывать судьбу дальше и убрали сей чудесный дизайнерский продукт.

В общем, "девочки-дизайнеры" не только у нас беспределят.