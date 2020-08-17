 

Мнение: Он дизайнер, он так видит

17.08.2020, 3:25, Разное

Сирийское министерство религии опубликовало новую символику в своем Фейсбуке.
Пользователи сначала недоумевали, а потом в них начали просыпаться разные ассоциации.
После поступления критических комментариев, сотрудники министерства религии решили не испытывать судьбу дальше и убрали сей чудесный дизайнерский продукт.
В общем, "девочки-дизайнеры" не только у нас беспределят.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / В Челябинске расследуют жестокое убийство молодоженов

01.07 / Мнение: Разогнались и не смогли остановиться. Видео

12.07 / На российско-китайской границе вспыхнул конфликт

10.08 / Мнение: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

10.07 / Мнение: Время смерти

01.07 / Следующий флагман Redmi получит и выдвижную селфи-камеру и OLED-дисплей 120 Гц

29.07 / Мнение: Зеленскому надо стать Путиным

25.07 / В Эквадоре нашли останки гигантских доисторических сов

16.08 / Гадалка таро, к которой инвесторы с Уолл-стрит обращаются за советом

03.07 / Глава Роспотребнадзора о коронавирусе: Оказался не так страшен, как мы предполагали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска