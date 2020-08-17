Мнение: Феноменальный Кроу. Фильм “Неистовый”

17.08.2020, 3:15, Разное

Однако, народец у нас внушаемый просто до изумления. В кино он и раньше не особо ходил, но после ковидной истерии, похоже, вовсе с этим делом завязал. Сегодня сходил посмотреть “Неистового” – в зале было (вместе со мной!)… 5 человек. В воскресенье вечером, на шикарном голливудском триллере!

Главное ведь – чего бояться?! Даже если б в стране бушевала настоящая эпидемия чумы – в темном кинозале явно нынче безопаснее, чем в своей квартире: представляете – пятеро в 500-местном зале?! А спецэффекты, а экран, а звук? Эх…

Я пошел-то почти наугад – просто на ближайший по времени сеанс. И попал случайно в “десятку”! “Неистовый” – великолепный фильм, кроме шуток. Просто – настоящий, старый добрый Голливуд, всё сделано КАК НАДО: сценарий, актеры, напряжение, здоровая доля критического реализма, легкая тарантиновщина…

Хотя я прельстился в основном участием Рассела Кроу, одного из моих любимых актеров – именно он по первым кадрам разочаровывает и шокирует: сидишь и думаешь – нет!! Твою мать – это Кроу?!! Сколько ж ему лет? Сколько МНЕ лет, если я вижу такого Кроу?!

Кроу, друзья мои, обрюзг, обдряб… и лег у истории на пути. Хотя нет, это не он. Но все равно – смотреть поначалу жутковато. Он постарел, располнел, покрылся морщинами – в общем, этот бывший секс-символ превратился в очень побитого и потасканного жизнью мужика. Тем более, что нам еще, как нарочно (на самом деле нарочно) еще и постоянно суют в рожу его крупные и сверхкрупные планы.

А это ведь мой любимец. Причем даже не столько из-за распиаренного “Гладиатора” и тоже оскароносных “Секретов Лос-Анджелеса”, сколько прежде всего из-за “Поезда на Юму”: “Юма” – в моей личной пятерке лучших фильмов всех времен и народов.



Рассел Кроу. 2019 год

И вот он постарел… Но это первая и единственная “претензия” к “Неистовому”, потому что на самом деле Кроу – главная “изюминка” фильма. Актер с нечеловеческим положительным (!) обаянием играет маньяка-убийцу – и, думаю, авторы здорово рисковали, когда задумали пригласить именно его. Могло ведь получиться, что зритель станет сочувствовать маньяку, а не жертвам!

Практически именно так и происходит – и именно поэтому довольно стандартная схема триллера “они убегают и прячутся, их догоняют и убивают” обретает объем и глубину настоящего Кино.

А еще там в эпизодической роли “молодой Уильям” из “Мира Дикого Запада” (правда, и обходятся с ним в лучших традициях Дикого Запада). Но и это меня умилило – к актерам из понравившихся сериалов на большом экране я всегда отношусь как к родным.

Словом, фильм, который понравится всем водителям-автолюбителям – очень жизненный. Очень. Но вы лучше оставайтесь дома – ковид-то не дремлет. Береженого бог бережет.