 

Для родителей первоклашек предложили ввести специальный выходной

17.08.2020, 3:08, Новости дня

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением ввести в РФ дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября для родителей первоклассников.

В обращении Маркс отмечается, что, по данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тыс. родителей из 75 регионов, 56% респондентов высказались о намерении проводить ребенка на первый урок. Кроме того, большинство (83%) заявили о необходимости брать отгул или отпуск за свой счет для этих целей, еще четверть планируют договориться с работодателем о том, чтобы начать рабочий день 1 сентября на несколько часов позднее установленного графика, передает РИА «Новости».

При этом более трети – 37% – родителей заявляют о том, что не имеют возможности отпроситься с работы, а в качестве основных причин участники опроса указали снижение доходов в период пандемии, по причине чего они не могут взять дополнительный выходной за свой счет, невозможность отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ в предоставлении выходного со стороны руководства.

«В целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», – говорится в обращении.

11 августа министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что к началу нового учебного года в РФ готовы более 36 тыс. образовательных учреждений.



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