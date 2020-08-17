В Украине для пациентов с COVID-19 подготовлено около 34 тыс. коек – Степанов

17.08.2020, 2:42, Новости дня

В Украине для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 выделили около 34 тыс. койко-мест. Об этом на брифинге 16 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В целом по стране около 34 тыс. коек выделены для больных COVID-19. Мы существенно нарастили количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас число аппаратов – около 3,7 тыс. по стране”, – сказал Степанов.

Также число коек, к которым подведен кислород, по всей стране достигло 9 тыс.

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1637 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 91 356, 2068 человек умерли, 47 822 пациента выздоровели.

По состоянию на 14 августа, по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на стационарном лечении пребывал 5831 пациент с COVID-19, из них 138 были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего с начала эпидемии в госпитализации нуждалось 21 474 человека, а в подключении к аппарату ИВЛ – 645 заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.