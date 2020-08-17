Восьмой день протестов. СМИ опубликовали фото сотен тысяч человек на улицах городов Беларуси

17.08.2020, 2:42, Новости дня

На улицы Минска и других белорусских городов на мирные акции протеста 16 августа вышли сотни тысяч человек. Об этом свидетельствуют фото и репортажи с места событий белорусского портала ТUT.BY и “Радыё Свабода”.

В Минске 16 августа проходили сразу два митинга. Один – на площади Независимости в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а другой – протестный у стелы “Минск – город-герой” на проспекте Победителей.

Лукашенко говорил, что в его митинге участвует более 50 тыс. человек. TUT.BY написал, что, по его подсчетам, на проспекте Победителей возле стелы собралось около 200 тысяч человек.

“Радыё Свабода” сообщило, что на акциях в Минске было более 100 тысяч человек. Колонны протестующих прибывали под бело-красно-белыми флагами Беларуси. Люди аплодировали и скандировали: “Уходи!”, “Жыве Беларусь!”, “Верым, можам, пераможам!”, “Мы не овцы!”, “Мы не народец!”, “Честные выборы”. Авто на улицах сигналили демонстрантам в ответ.

Политический обозреватель Артем Шрайбман во время спецэфира телеканала “Дождь” сказал, что к стеле пришли в общем около 300 тысяч человек.

ВИДЕОВидео: Телеканал Дождь / YouTube

В Витебске около 10 тысяч человек разместились по обе стороны площади Победы, акция длится уже полтора часа. Люди скандируют: “Уходи!”, “Лукашенко – в автозак!”, “Выпускай!”, “Свободу!”

В Гродно центральные улицы были заполнены митингующими, по оценкам журналистов, их было несколько десятков тысяч.

В Бресте мэр Александр Рагачук вышел к митингующим вместе с главой управления внутренних дел города генералом Александром Астрейком, главой Следственного комитета по Бресту Русланом Сычевым и прокурором Бреста Андреем Валадько. Люди встречали их криками: “Убийцы!”

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Около 10 тысяч человек вышли на демонстрацию в Бобруйске.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Акции протеста 16 августа проходили в Гомеле, Бресте, Солигорске, Барановичах и других городах.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тысяч демонстрантов (по официальным данным, более 2 тысяч из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.