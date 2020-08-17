 

Макрон поддержал протесты в Белоруссии

17.08.2020, 2:08, Новости дня

Европейский союз должен продолжать поддерживать мирные протесты в Белоруссии, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

В Белоруссии в воскресенье прошло два крупных митинга. Сначала в центре Минска состоялся «митинг солидарности», на котором выступил действующий президент республики Александр Лукашенко. В мероприятии, по официальным данным, участвовали 70 тыс. человек. В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.



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