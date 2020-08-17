 

«АвтоВАЗ» возобновил производство

17.08.2020, 1:48, Новости дня

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с понедельника, 17 августа, возобновляет производство после трехнедельного корпоративного отпуска, сообщили в пресс-службе компании.

«АвтоВАЗ» возобновляет производство с 17 августа», – сообщил РИА «Новости» представитель компании.

Компания «АвтоВАЗ», а также производственные площадки «Lada Ижевск» и «Lada Запад Тольятти» ушли в плановый корпоративный отпуск с 27 июля. На предприятиях в это время проводили плановую модернизацию оборудования, а также необходимые ремонтные работы.

Напомним, продажи «АвтоВАЗа» по итогам апреля 2020 года составили 10 тыс. автомобилей – более чем в три раза ниже по сравнению с апрелем прошлого года.



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