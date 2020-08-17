Серые рифовые акулы способны дружить

17.08.2020, 1:25, Новости дня

Четырехлетнее исследование на отдаленном атолле Пальмира в Тихом океане показало, что серые рифовые акулы были замечены с одними сородичами в одном и том же месте.

По словам ученых, акулы не являются социальными животными, но имеют социальные группы. Самую большую активность серые рифовые акулы проявляют в ночное время. Образуя группы по 20 особей, в течение дня они возвращаются в определенное место на рифе.

Для изучения социального поведения акул команда ученых пометила 40 особей акустическими передатчиками, которые издавали уникальный высокочастотный звук. С помощью записей обнаружилось, что социальные группы серых рифовых акул проявляют стабильность: одни и те же особи объединяются в группы из года в год.