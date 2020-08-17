Скончался Роберт Трамп – младший брат президента США

17.08.2020, 1:10, Новости дня

Роберт Трамп, младший брат президента США Дональда Трампа, скончался в субботу вечером, спустя день после того, как президент посетил его в клинике в Нью-Йорке.

О кончине брата президент сообщил в специальном заявлении.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой замечательный брат Роберт почил в мире сегодня вечером. Он был не только моим братом, но и моим лучшим другом», – написал президент.

«Память о нем всегда будет жить в моем сердце», – говорится далее в заявлении.

Роберту Трампу был 71 год. Он был руководителем бизнес-структуры и сторонился телекамер.

В минувшую пятницу Дональд Трамп посетил своего брата в Пресвитерианском медицинском центре Нью-Йорка.

О причинах смерти Роберта Трампа пока не сообщается.

Трамп сообщил журналистам в пятницу, что его брат «переживает сложное время» в связи с болезнью, характер которой он не уточнил. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Роберт Трамп принимал антикоагулянты.

Ожидается, что президент приедет на похороны, сообщил его помощник. На ближайшие дни у президента запланировано много поездок: в рамках предвыборной кампании он намерен посетить четыре «колеблющихся» штата.

Двое детей Дональда Трампа выразили соболезнования в связи со смертью дяди.

«Роберт Трамп был невероятным человеком – сильным, добрым и верным до глубины души. Любой, кто встречал его, немедленно ощущал его тепло. Его будет очень не хватать всей нашей семье», – написал Эрик Трамп в «Твиттере».

«Дядя Роберт, мы любим тебя. Ты всегда будешь в наших сердцах и молитвах», – написала Иванка Трамп.