 

Путин заявил Лукашенко о готовности оказать военную помощь

17.08.2020, 1:10, Новости дня

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко в воскресенье заявил ему, что в случае необходимости Москва готова оказать помощь в рамках договора о коллективной безопасности, говорится в сообщении Кремля.

В том же сообщении отмечается, что Беларусь подвергается давлению извне, но не уточняется, кто оказывает это давление.

Уже неделю в Беларуси продолжаются уличные протесты, участники которых обвинили Лукашенко в подтасовке результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко (архивное фото)



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