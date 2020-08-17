В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

17.08.2020, 0:53, Новости дня

Европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России, сообщил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch.

По его словам, необходимость конвертации газа в жидкость и затраты на логистику существенно повышают стоимость поставок топлива из США. Пегель отметил, что по этой причине в Вашингтоне опасаются, что их продукция не выдержит конкуренции.

Пегель добавил, что давление Белого дома на проект «Северный поток – 2» беспокоит компании и акционеров. «Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно «лежать» около 10 млрд евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц», – приводит его слова РИА «Новости».

Германский министр заявил, что всем европейским странам не нравятся попытки Вашингтона сорвать строительство газопровода. «Я считаю, что в Европе существует единомыслие: если какое-то государство за пределами региона Балтийского моря вмешивается в суверенитет европейской безопасности поставок, это возмутительно», – сказал он.

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Гердт подчеркивал, что США заинтересованы продавать СПГ, который обойдется Европе «очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии».

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.