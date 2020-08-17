 

В Киеве начали устанавливать флагшток для самого большого флага Украины – Кличко

17.08.2020, 0:20, Новости дня

В Киеве начали устанавливать флагшток для самого большого флага Украины на территории мемориального комплекса “Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне” около “Родины-матери”. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

“Друзья! Сегодня на стройплощадку прибыли основа и конструкция будущего флагштока, на котором будет развеваться самый большой флаг Украины. Специалисты работают нон-стоп. И уже накануне Дня государственного флага мы откроем главный флаг страны”, – сообщил городской голова.

По информации агентства “Українські новини”, высота флагштока будет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра.

Кличко в 2017 году сообщал о возведении флагштока высотой 75 метров с украинским флагом на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Тогда предполагалось, что на флагшток поднимут украинский флаг размером 12,5 на 19 метров. Открыть объект хотели ко Дню государственного флага Украины 23 августа 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Соблюдение перемирия на Донбассе будет первым шагом к миру – Кравчук

30.07 / Кровь расчлененного рэпера Картрайта проверили на наркотики

30.07 / Спад американской экономики во втором квартале оказался рекордным за всю историю

23.07 / Мишустин анонсировал нацпроект по внутреннему туризму

02.07 / Суд Лондона лишил Мадуро доступа к венесуэльскому золоту на 1 млрд долларов

28.06 / Путин объяснил, зачем пошел в Коммунарку в начале эпидемии

29.07 / В Пентагоне признали сложность обнаружения российских подлодок

01.08 / Искусствовед возмутился поведением посетителей Айя-Софии

07.07 / Захарова заявила о крушении понятия свободы слова в США

01.07 / Матч “Оренбург” – “Урал” не состоится из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска