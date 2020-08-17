 

Советник Трампа отрицает информацию СМИ о якобы намерениях главы Белого дома встретиться с Путиным до выборов

17.08.2020, 0:20, Новости дня

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен отрицает, что глава американского государства намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом советник сказал в комментарии NBC News 16 августа.

Ранее в воскресенье этот канал со ссылкой на источники сообщал, что администрация Трампа рассматривала разное время и места для встречи лидеров, в том числе в сентябре в Нью-Йорке.

О’Брайен, комментируя информацию канала, заявил, что “саммита с Путиным перед выборами не будет”. В то же время, по словам чиновника, администрация президента США рассчитывает, что когда-нибудь Путин прибудет в Вашингтон, чтобы подписать “потрясающее соглашение о контроле над вооружениями, которое защитит американцев и россиян”.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его главным соперником станет бывший вице-президент США демократ Джо Байден. Согласно социологическим опросам, Байден опережал Трампа в президентском рейтинге.

Трамп и Путин последний раз встречались 28 июня 2019 года на саммите “Большой двадцатки” в японской Осаке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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