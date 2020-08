Евросоюз поддерживает белорусский народ – Боррель

17.08.2020, 0:20, Новости дня

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель поддержал демонстрантов, которые вышли на улицы городов Беларуси. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 16 августа.

“Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию, требуя освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов. Евросоюз поддерживает белорусский народ”, – написал Боррель в Twitter вечером в воскресенье.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.

The EU stands by the Belarusian people.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020

В восьмой день протестов в Беларуси 16 августа сотни тысяч человек вышли на улицы Минска и других белорусских городов. В Минске проходили два митинга. Один – на площади Независимости в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а другой – протестный у стелы “Минск – город-герой” на проспекте Победителей.

Лукашенко говорил, что на его митинг пришли более 50 тыс. человек. В своем выступлении он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, говорил об отсутствии фальсификаций на выборах и отверг возможность нового голосования в стране. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих “сторонников” на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.