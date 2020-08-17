Эксперты выяснили, в каком возрасте лучше избавляться от лишнего веса

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17.08.2020, 0:18, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что изменения веса, которые происходят в период между молодым и средним возрастом, могут обладать важными последствиями для риска ранней смерти человека.

Исследование показало, что добровольцы, которым удалось существенно снизить индекс массы тела в среднем возрасте, снизили риск смерти в течение периода исследования вдвое. Ученые утверждают, что после среднего возраста потеря веса не смогла существенно снизить риск смерти участников.

Как утверждают специалисты, в США 12,4% ранних смертей могут быть напрямую связаны с более высоким индексом массы тела между молодым и средним возрастом.



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