 

Помпео прибыл в Доминиканскую республику на инаугурацию президента страны

17.08.2020, 0:02, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье прибыл в Санто-Доминго, чтобы принять участие в инаугурации избранного президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера.

Триумфальная победа Абинадера на выборах в июле положила конец 16-летнему правлению Доминиканской партии освобождения, при которой страна достигла одних из самых высоких темпов экономического роста в Латинской Америке, но которая также столкнулась с обвинениями в коррупции.

Кроме того, партию критиковали за ее действия в условиях эпидемии коронавируса в стране.

Напомним, что Доминиканская Республика расположена на карибском острове Эспаньола рядом с бедной в экономическом отношении Республикой Гаити.



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