Мнение: Свобода слова на оккупированных территориях

17.08.2020, 0:01, Разное

Свобода слова на оккупированных территориях

Украинская пропаганда любит рассказывать, как она, оккупировав часть территории ЛНР и ДНР, вернула проживавшим там украинцам право голоса. Тем ироничнее наблюдать митинги и протесты на оккупированной территории, где граждане протестуют против отказа им в праве выбора, причем часть лозунгов и плакатов идет на украинском языке, где люди требуют от Киева права голоса и того, чтобы их услышали. Наиболее ярко прошел митинг в Северодонецке. Как это знакомого – еще до начала горячей фазы войны люди на Донбассе просили и требовали, чтобы их услышали. Но их не услышали, а попытались задавить голой силой. И как видим спустя 6 лет после государственного переворота, желания слушать людей на Донбассе у Киева не прибавилось. Это касается как проживающих в ЛНР и ДНР, так и тех, кто живет на оккупированной территории. Им снова и снова наглядно показывают, что в «прекрасной Украине будущего» они люди второго сорта, мнением которых можно и нужно пренебречь. И тут уже не обвинишь только Порошенко, так как тот же Зеленский прекрасно лишает их права голоса.

Разумеется, тут есть несколько мотивов. С одной стороны, вот так примитивно и цинично отрезают от выборов потенциальный электорат «Оппозиционного блока», за который достаточно активно голосуют на Юго-Востоке. Тем более, что в условиях падения рейтинга Зеленского и «Слуги Народа» (в том числе и по причине обмана своих избирателей с Донбасса и Юго-Востока) часть тающего рейтинга перетекает «Оппозиционному Блоку», который активно использует в своей пропагандистской компании вопрос дискриминации жителей Донбасса киевскими властями. А раз так, то зачем давать потенциальным голосам за «Оппозиционный блок» присоединяться к общей массе. Вот такая вот забота о «голосе каждого».

С другой стороны, демонстративно поддерживают линию на то, что жители Донбасса — неполноценные украинцы, лояльность которых слишком сомнительна, чтобы доверять им «государственные вопросы». Все по классике – «обещайте этим тварям все, что угодно, а вешать будем потом». Вот примерно так, как к «тварям», и относится к жителям Донбасса киевская власть. Как старая, так и новая. И именно поэтому нет никакого реального прогресса в прекращении войны (стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах и передвижении войск) и каком-либо политическом урегулировании, кроме болтовни о переносе переговоров из Минска в Стокгольм и жалком словоблудии Кравчука о том, что надо изменить формулировки Минских соглашений, которые он якобы не понимает.

Вопрос лишения голоса жителей оккупированных территорий также укладывается в навязываемый бандеровской пропагандой нарратив, что они «должны заслужить те или иные права», чем фактически полностью копируется практика политической, лингвистической и прочей дискриминации и сегрегации в отношении русских и русскоязычных, проживающих в Прибалтийских лимитрофах, где уже давно для русских установлен режим апартеида. Такой же сценарий последовательно реализуется и на Украине, и замена Порошенко на Зеленского тут мало что меняет. Лучшая демонстрация отсутствия отличий — это закон о языке и вытеснение русского языка из школ, хотя сколько в 2014-м году было разговоров, что «русский язык никто трогать не будет, все в прекрасной Украине будущего будет хорошо». Прошло время, и «тварей» начали подвешивать на юридические крюки, лишая их родного языка обучения в школах, права голоса на выборах, права смотреть и слушать то, что они хотят.

Естественно, когда на Донбассе видят подобное отношение к тем, кто имел несчастье остаться на Украине, там прекрасно понимают, чего стоят лживые и лицемерные заверения Киева о том, что он заботится о людях на Донбассе (про Крым я уж и вовсе молчу). Вся эта «забота» видна как на ладони – начиная от снарядов, прилетающих в жилые дома, и заканчивая сегрегацией русских на оккупированных территориях. Поэтому не стоит удивляться, что под эти пустые обещания люди постепенно получают российские паспорта. И тут можно лишь пожалеть, что процесс с организационной точки зрения идет слишком медленно.

Когда Кравчук говорит о том, что «надо договариваться с простыми жителями Донбасса», надо, конечно, ясно понимать, что ничего, кроме очередной разводки, он предложить не сможет и было бы странно ожидать чего-то иного от персонажа, который участвовал в ликвидации СССР после того, как более 70% его жителей высказались за его сохранение. И естественно, он не будет замечать, как параллельно с его обещаниями и предложениями на практике реализовано отношение к жителям Донбасса, имеющим несчастье оставаться на территории Украины. Как говорилось на одних старых выборах, верьте только делам, а дела Украины на Донбассе более чем красноречивы, чтобы поверить хоть во что-то, что пытаются обещать Донбассу, чтобы потом подвесить его на крюк бандеризации.

Специально для ИА "АСАД"

https://asd.news/articles/dnr/svoboda-slova-na-okkupirovannykh-territoriyakh/ – цинк

PS. Вчера на Донбассе снайпер ВСУ убил солдат ЛНР. "Бессрочное перемирие" оно такое, да. Но ведь никто и не сомневался, что именно так оно и будет.