Появилась новая версия возникновения коронавируса

16.08.2020, 23:53, Новости дня

Характерные для COVID-19 симптомы проявились у горняков из китайской провинции Юньнань, которые на протяжении двух недель очищали шахту от фекалий летучих мышей, пишет The Sun со ссылкой на исследование вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон. Уточняется, что произошли эти события еще в 2012 году.

Исследователи обнаружили записи врача, лечившего горняков, у которых после двух недель работы в шахте проявились симптомы, характерные для COVID-19: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Пациентам понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих скончались, передает РИА «Новости».

В лаборатории китайского Уханя проанализировали образцы анализов шахтеров. Было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию.

По словам авторов исследования, есть основание считать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.

Ранее исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен эволюцией для обитания в организме летучих мышей. Таким образом, российские ученые нашли свидетельства естественного происхождения коронавируса.

Между тем группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса нового типа.