 

Глава МВД Белоруссии пригрозил митингующим ответом на «беспредел»

16.08.2020, 23:30, Новости дня

Белорусские спецподразделения милиции сдерживают агрессию, но на «беспредел» со стороны протестующих могут ответить симметрично, сообщил глава МВД республики Юрий Караев.

«Когда они звонят детям и женам моих сотрудников, в первую очередь ОМОНовцев, это беспредел. На беспредел я тоже могу ответить беспределом», – сказал Караев в интервью белорусскому новостному порталу Tut.by.

При этом Караев отметил, что «пока сдерживается». «Я не знаю, насколько будут сдерживаться мои инициативные группы, они мне не доложат, но они будут защищаться», – подчеркнул глава МВД Белоруссии.

Он заявил, что милиция может ответить на действия протестующих в местах проживания сотрудников. «Когда в местах компактного проживания ОМОНовцев они пытаются нас терроризировать, извините, «ответка» будет такой же», – предупредил глава ведомства. «Как будем мы поступать? Да, кто-то вышел против нас там на улице. А если мы найдем их детей и жен, что будет? Мы не можем, мы не имеем права. Я сдерживаю личный состав, я объясняю: мы выдержанные, ОМОНовцы, мы спецподразделение, мы за то, чтобы был мир», – сказал Караев.

«Мирные акции, которые мы не предотвратили, и они переросли вот в это побоище», – посетовал министр.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В Белоруссии в воскресенье прошло два крупных митинга. Сначала в центре Минска состоялся «митинг солидарности», на котором выступил действующий президент республики Александр Лукашенко. В мероприятии, по официальным данным, участвовали 70 тыс. человек. В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В устранении рака поможет новый светящийся краситель

24.07 / Иран подал жалобу в ИКАО из-за действий ВВС США в отношении гражданского самолета

13.08 / Студент из КНДР стал победителем международного конкурса по программированию

17.07 / Предприниматель Сергей Гришин: конструктивный диалог между Россией и США способствует развитию бизнес-сферы

11.07 / СБ ООН не принял проект резолюции РФ по продлению помощи Сирии

29.07 / Газпром возобновил транспортировку газа через Болгарию

05.07 / Россия готова ко второй волне коронавируса

14.08 / НАБУ и САП “расписались в своей несостоятельности” по делу “Роттердам плюс” – адвокат

14.08 / Собянин заявил о росте некоронавирусной пневмонии в Москве

03.08 / Данные московских автомобилистов выставили на продажу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска