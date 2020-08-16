Глава МВД Белоруссии пригрозил митингующим ответом на «беспредел»

16.08.2020, 23:30, Новости дня

Белорусские спецподразделения милиции сдерживают агрессию, но на «беспредел» со стороны протестующих могут ответить симметрично, сообщил глава МВД республики Юрий Караев.

«Когда они звонят детям и женам моих сотрудников, в первую очередь ОМОНовцев, это беспредел. На беспредел я тоже могу ответить беспределом», – сказал Караев в интервью белорусскому новостному порталу Tut.by.

При этом Караев отметил, что «пока сдерживается». «Я не знаю, насколько будут сдерживаться мои инициативные группы, они мне не доложат, но они будут защищаться», – подчеркнул глава МВД Белоруссии.

Он заявил, что милиция может ответить на действия протестующих в местах проживания сотрудников. «Когда в местах компактного проживания ОМОНовцев они пытаются нас терроризировать, извините, «ответка» будет такой же», – предупредил глава ведомства. «Как будем мы поступать? Да, кто-то вышел против нас там на улице. А если мы найдем их детей и жен, что будет? Мы не можем, мы не имеем права. Я сдерживаю личный состав, я объясняю: мы выдержанные, ОМОНовцы, мы спецподразделение, мы за то, чтобы был мир», – сказал Караев.

«Мирные акции, которые мы не предотвратили, и они переросли вот в это побоище», – посетовал министр.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В Белоруссии в воскресенье прошло два крупных митинга. Сначала в центре Минска состоялся «митинг солидарности», на котором выступил действующий президент республики Александр Лукашенко. В мероприятии, по официальным данным, участвовали 70 тыс. человек. В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.