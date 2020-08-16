Внук скончался вдруг

16.08.2020, 23:25, Разное

Тайна внезапной смерти младшего внука Нурсултана Назарбаева.

В ночь с 15 на 16 августа в Лондоне умер Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана и сын бывшего спикера Сената Дариги Назарбаевой. Айсултану через десять дней должно было исполниться 30 лет, и предварительная причина смерти — остановка сердца — вкупе с отсутствием других подробностей — слишком соблазнительные условия, чтобы удержаться от версии убийства.

Айсултан Назарбаев. Фото: Facebook

В последние несколько месяцев Айсултан, помимо прочего, активно угрожал в соцсетях крупным казахстанским бизнесменам и политикам вплоть до действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Последнему — советовал «проверить почки» и предупреждал, что Токаев «не переживет второго удара по планете Земля».

Самый последний пост назарбаевского внука датирован 17 июля: в нем он обращается к главе корпорации «Казахмыс» Владимиру Киму (входит в топ-500 богатейших людей планеты) и требует прекратить «воровать добро Казахстана».

Имеет ли под собой основания версия насильственной смерти Айсултана Назарбаева?

С вероятностью 99% — нет.

В семье Нурсултана Назарбаева внуков было двое, но старший — Нурали Алиев — до 2020 года в публичном поле был известен как добропорядочный бизнесмен и чиновник: правда, этим летом ему вместе с матерью пришлось отбиваться от обвинений суда в Лондоне в «богатстве неустановленного происхождения». Но на фоне Айсултана Нурали — образец хорошего воспитания.

Младший внук начинал как футболист и даже побывал в академии «Портсмута» и «Челси», но затем — транзитом через попытку стать главой казахстанского футбола — свернул на дорогу пагубных привычек, в первую очередь — приема наркотиков. Когда скрывать это стало невозможно, Айсултан сам открыто признался в своей беде и даже объяснил, что завязал, а помог ему в этом дед. «Дед по крови, он самый настоящий отец по духу. Первое, что он сказал: “Молодец, что честный. Болезнь трудная, но не ты первый, не ты последний. У тебя хватит сил победить ее”. В разговоре я пообещал победить эту заразу и обратить зло в добро. “Ну что ж, когда Айсултан дает мне обещания — он всегда их выполняет”, — спокойно ответил он», — писал Айсултан в 2017 году.

Эффект увещеваний Нурсултана Назарбаева оказался краткосрочным, и уже в следующем году стало известно, что ситуация с наркотиками только усугубилась. Сначала журналисты установили, что в 2018 году Айсултан вновь проходил лечение в российской сети реабилитационных клиник «Вершина-Орел» (сам он позже заявил, что освободиться ему оттуда помогли МИД РФ и ФСБ, а заперли его туда бизнесмены из близкого круга его матери). А в 2019 году Айсултана осудили на год условно в Лондоне за то, что он, будучи под воздействием наркотиков, пробрался в чужую квартиру, а когда приехала полиция, укусил одного из патрульных.

Семья Айсултана отмалчивалась сколько могла, пока зимой 2020 года младший внук не устроил безумный мировой скандал, заявив, что Нурсултан Назарбаев на самом деле не его дед, а его отец.

Доказательств этого он не привел, однако одного его слова хватило, чтобы полностью десакрализовать фигуру Нурсултана Назарбаева как отца нации.

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Сам Елбасы продолжил молчать, мать Айсултана закрылась от журналистов охраной. Сторонники и противники версии о возможном клановом кровосмешении устроили гонку анализов, вбрасывая в сеть фотографии документов, на которых вроде как было видно, что биологический отец Айсултана — все-таки Рахат Алиев, бывший зять Нурсултана Назарбаева, осужденный в Казахстане за убийства и попытку госпереворота и умерший в австрийской тюрьме в 2015 году.

Но разрушительный медиа-эффект уже был настолько велик, что совсем без комментариев в итоге обойтись не удалось, причем сделаны они были в эфире главного телеканала страны — «Хабар» — тогдашним министром информации Дауреном Абаевым. Общий их посыл: Айсултан — больной человек, что с него взять.

Историю с «отцовством» подхватил главный политический враг Нурсултана Назарбаева беглый банкир Мухтар Аблязов, который всячески попытался представить Айсултана как новый символ борьбы с режимом. Однако когда в феврале Айсултан якобы попросил политическое убежище в Лондоне и начал рассказывать про некие «мошеннические схемы» «Газпрома» и казахстанских бизнесменов, которые продают российской компании «газ за копейки», самого Аблязова заподозрили в том, что он перехватил аккаунт президентского внука и теперь пытается шантажировать политическую элиту. То есть никакой борьбы, даже символической, там не было.

После этого Айсултан сначала публично принес в своем аккаунте извинения всем, про кого он писал раньше, включая мать и деда, а затем внезапно резко съехал на рельсы полурелигиозной мистики. 28 июня он, например, написал: «Один и единственный Бог просит меня передать Президенту Токаеву следующее: верни Даригу Назарбаеву на кресло Спикера Сената, ровно так же, как ты ее и сместил оттуда, для тебя это единственный правильный выбор и выход из-под петли, которая затягивается вокруг твоей шеи! Бог любящий, поэтому всегда дает шансы! Коль не выполнишь волю его, то покинешь этот мир нежданно и негаданно! Вместе со своей черной магией, эзотериками, шаманами, колдунами, НЛПшниками и всем остальным отродьем дьявольским, возле которого ты сам крутишься и откуда свои силы черпаешь!»

От таких высказываний и от фигуры Айсултана в итоге дистанцировались даже оголтелые оппозиционеры, и стало абсолютно ясно, что

мысли младшего внука президента приближаются к состоянию безумия.

Как уже писала «Новая», Назарбаевы сами довели до того, что их родственник почувствовал полную вседозволенность в своих поступках, а потом просто вышел из-под контроля. Но в последние месяцы своей жизни Айсултан Назарбаев перестал быть опасен для окружающих и стал опасен лишь для себя. И в конце концов сам себя и уничтожил.

Вячеслав Половинко

спецкор