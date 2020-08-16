 

Боевики нарушили перемирие на Донбассе установкой инженерного оборудования

16.08.2020, 23:15, Новости дня

Боевики на Донбассе не вели огонь в зоне проведения операции Объединенных сил в воскресенье, 16 августа. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

Тем не менее украинские военные выявили одно нарушение режима перемирия на Донбассе. Возле временно оккупированного населенного пункта Ужовка пророссийские боевики осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону подразделений украинских военных у Водяного, рассказали в штабе.

“С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксированы”, – говорится в сообщении.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 серпня 2020 рокуСлава…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 16. august 2020

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил 16 августа не было.

Трехсторонняя контактная группа 22 июля 2020 года согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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