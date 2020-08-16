Das Erste – США увеличат своё военное присутствие в Польше

16.08.2020, 22:55, Новости дня

США и Польша подписали договор, согласно которому на польскую территорию будет перенаправлено дополнительно 1000 американских солдат, пишет Das Erste. Издание отмечает, что польское правительство уже давно хотело увеличения контингента американских войск с целью сдерживания России.



Reuters

США и Польша усиливают своё военное сотрудничество, пишет Das Erste. Госсекретарь США Майк Помпео и польский министр обороны Мариуш Блащак подписали договор об отправке дополнительных 1000 американских солдат на территорию Польши.

«Это будет усиленной гарантией того, что в случае любой угрозы для Польши или для США, наши солдаты выступят плечом к плечу», — приводит Das Erste слова президента Польши Анджея Дуды.

Как отмечает издание, договор также предусматривает перенос в Польшу части штаб-квартиры пятого корпуса армии США. Другие детали соглашения пока неизвестны. На данный момент американский военный контингент в Польше насчитывает 4500 солдат. При этом постоянной военной базы для них не существует, пишет Das Erste. Издание напоминает, что консервативное польское правительство уже давно хотело увеличения числа американских солдат на территории Польши — в первую очередь, ради сдерживания России. Москва, в свою очередь, считает, что НАТО имеет излишне высокое присутствие в странах Восточной Европы.

Das Erste сообщает, что часть дополнительного контингента для Польши, возможно, будет перенаправлена из Германии, ввиду того, что США планируют вывести с территории ФРГ 12 тыс. своих солдат. Более половины из них должны вернуться в США, а остальные будут перераспределены в другие страны Европы.