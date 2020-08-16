Мнение: Митинги в Минске. 16.08.2020

16.08.2020, 22:50, Разное

В Минске сейчас на площади Независимости собирается митинг в поддержку Лукашенко.

Ожидается, что на митинге могут выступить Лукашенко и премьер-министр Белоруссии.

Для массовости был организован подвоз сторонников с регионов. Оппозиция заявляет, что принуждают ехать.

Пока что людей средне, для нормальной картинки Лукашенко нужно 10-15 тыс. человек. Судя по первым фотографиям – пока что около 3-3,5 тыс. человек.

Митинг оппозиции намечен на 14 часов.

Вероятность провокаций не исключена.

Видео и наблюдения выкладываю в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

Трансляция RT



Для оценки массовости.



Вот это вчера называли "Весь Минск вышел". Можете сами сравнить.

В общем, кое-какую картинку Лукашенко смог сделать.