 

В крови жонглировавшего ребенком мужчины нашли наркотики

16.08.2020, 22:48, Новости дня

В крови мужчины, который на видео размахивал ребенком вниз головой, обнаружили следы наркотиков, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел по Сочи.

В МВД проверили опубликованное в Сети видео, и установили, что родителями младенца являются 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они жили в палатке в лесу в Сочи.

В ходе проверки у них нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно, марихуану, а также приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что ребенок родился в июне.

Родителей девочки задержали. При этом они отказались добровольно подчиниться полиции и оказали сопротивление. Их арестовали на десять суток. Ребенка увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / УНИКС продлил контракт с Димитрисом Прифтисом

01.07 / Зюганов опроверг сведения о рассылке членам избиркомов от КПРФ «особого мнения»

06.07 / Бацман: Путин закрепляет в конституции статус Крыма таким образом, чтобы следующему президенту России было еще сложнее вернуть его Украине

08.07 / Пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня

15.07 / Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине

06.07 / На конференции по ДОН РФ и США обменялись упреками и претензиями

31.07 / Британия приостановила смягчение карантина

08.08 / Кравчук назвал четыре варианта прекращения огня на Донбассе

24.06 / Изучена работа мозга человека, который не может видеть цифры

02.07 / СК возбудил против экс-главы Клинского района дело о создании преступного сообщества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска