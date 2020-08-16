Воскресные акции протеста в Минске прошли без задержаний

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16.08.2020, 22:30, Новости дня

МВД Белоруссии не подтверждает факты задержания участников прошедшей в воскресенье акции, которые не согласны с официальными итогами голосования на президентских выборах в стране, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет», – сообщила она ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщили, ссылаясь на очевидцев, что в центре Минска у ГУМа неизвестные якобы схватили несколько человек, затащили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье прошло два крупных митинга. Сначала в центре Минска состоялся «митинг солидарности», на котором выступил действующий президент республики Александр Лукашенко. В мероприятии, по официальным данным, участвовали 70 тыс. человек. В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.



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