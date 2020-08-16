Разработаны новые методы исследования алмазов
16.08.2020, 22:01, Новости дня
Исследователями были разработаны уникальные методы исследования алмазов. По словам ученых, с помощью нового способа можно будет определить свойства, чистоту и подлинность алмазов без необходимости механического воздействия.
Инновационные технологии могут выявить, подходит ли минерал для получения бриллиантов, твердотельных лазеров высокой мощности и детекторов тяжелых заряженных частиц и нейтронов. Для получения высококачественных монокристаллов алмаза теперь специалисты смогут оперативно отбирать качественные алмазные подложки.
Как утверждают исследователи, им уже удалось вырастить алмазы ювелирного качества. Их масса составляет полтора карата.
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