Разработаны новые методы исследования алмазов

16.08.2020, 22:01, Новости дня

Исследователями были разработаны уникальные методы исследования алмазов. По словам ученых, с помощью нового способа можно будет определить свойства, чистоту и подлинность алмазов без необходимости механического воздействия.

Инновационные технологии могут выявить, подходит ли минерал для получения бриллиантов, твердотельных лазеров высокой мощности и детекторов тяжелых заряженных частиц и нейтронов. Для получения высококачественных монокристаллов алмаза теперь специалисты смогут оперативно отбирать качественные алмазные подложки.

Как утверждают исследователи, им уже удалось вырастить алмазы ювелирного качества. Их масса составляет полтора карата.