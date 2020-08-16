Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте у Ефремова

16.08.2020, 21:48, Новости дня

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко раскритиковал тех, кто сомневается в инсульте у актера, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

«Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», – сказал юрист в комментарии «Комсомольской правде».

По его словам, защита располагает документами, подтверждающими диагноз артиста.

Ранее Пашаев также заявил, что Ефремову прописали постельный режим, поэтому пока не ясно, примет ли актер участие в судебном заседании 17-18 августа. При этом другие подробности диагноза в разговоре с агентством юрист отказался приводить.

Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. 15 августа актера выписали из больницы. Сообщалось, что он находится дома.