Мнение: Лукашенко встал на колени

16.08.2020, 21:42, Разное

В целом, более-менее годный митинг и картинку Лукашенко сделал. Заодно показал лица тех, кто за него. Качество трансляции было посредственным. Самый яркий момент, выступление самого Лукашенко – он очень яркий оратор и харизматик, этого у него не отнять. Сегодня обстоятельства требовали выложиться по полной, что он и сделал. Хватит ли этого и не опоздал ли он – увидим в ближайшие дни.

Также в Минске начался митинг оппозиции. Было бы хорошо, если после обоих митингов спецы по подсчетам по головам на фотках с квадрокоптеров выложили свои подсчеты пиковых моментов. В заявленные цифры 50 тыс. за Лукашенко и 60 тыс. за оппозицию не очень верится, если смотреть на трансляции.

PS. Нормально постить пока не получается, на районе уже 2 часа нет света, а мобильный интернет еле работает. Поэтому что смогу буду кидать в телегу

https://t.me/boris_rozhin, а более подробно по митингам как свет дадут.