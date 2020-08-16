 

Гинцбург: Сотрудников центра Гамалеи не получится перекупить

16.08.2020, 21:30, Новости дня

Ученых из центра Гамалеи пытаются переманить и даже «перекупить», однако ничего не получится, сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«Пытаются, да, но ничего не получится», – передает РИА «Новости» его слова.

Гинцбург уточнил, что коллектив научных сотрудников «трудится в центре в течение последних десяти лет», а потому такому составу ученых «позавидовал бы любой американский и европейский университет».

Ранее директор центра сообщил, что третий (пострегистрационный) этап исследований российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может начаться в течение семи – десяти дней.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что необходимое для россиян количество вакцины от нового коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев.



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