Мнение: «Для тебя Путя все, урод, ты, конченный!»

16.08.2020, 21:25, Разное



Я откровенно не понимаю дегенератов, которые пишут мне подобные комментарии. Во-первых, сильно логично предположить, правда вы логику не знаете – что Путин как раз для вас все. Вот вообще – бох. И тут же видно, граждане вы России или нет – в шароварах у вас много чего интересного. Кстати, свидомые белорусы сейчас подключились. Але, гараж, мудаки, которые мне пишут, что если Путин уйдет все резко станет лучше (или, что более смешно – не станет): как вам объяснить, что вы просто нереально тупые?

Мудачье, которое мне постоянно в комментах гадит и постит всякую дрянь с типа смешными картинками – вы себя какими-то что ли аналитиками считаете? Ну, дык вы же первые бежите комментировать любые новости про Путина!

Путин поставил себе прививку? И дочери его сделали? Ах, давайте запилим мемасик!

Путин поговорил с Лукашенко? Ах, Путин скоро также уйдет!

Хабаровск и Фургал? Да, конечно, это же снова будет про Путина!

Слушайте, у меня нет портрета с президентом РФ, хотя, честно скажу, часы есть – прикольные. Но у вас, я уверен, он даже в бумажнике там, где у нормальных мужиков фото жены и детей. Потому что у вас нет ни той, ни тех. Ну кто с такими что-то будет делать – за редким исключением? Тем более, вы часто эти самые, которых пропагандировать нельзя.

Да, я связываю свое будущее с решениями Путина и сделал это давно. Как и за 70% населения, между прочим страны. А вы что предлагаете, дегенераты?

Скакать, как майданушки из Хохланда или теперь из Минска? Я понимаю, что там кому-то могли мозги запудрить, но але, белорусы – вы серьезно утверждаете, что вы кормите Россию? Или что ваши тракторы могут конкурировать где-то в мире? Вас не смущает, что одни смешные дебилы 6 лет назад также на Майдане орали? Нет, ну, тогда доктор сказал в морг, а я даже не врач.

Или мудаки РЕАЛЬНО пишут, что если уйдет Путин – то станет ХУЖЕ – но потом, когда-нибудь – будет лучше. И эти же мудаки, кстати, мне будут говорить, что я живу в "розовых очках" или "вчерашним днем". Чуваки, вы даже не се..ите, вы уже все про..али.

И нет, меня не бомбануло, не надейтесь. Меня будет бомбить, когда в 2024 кто-то из таких подонков как вы – попробует нам тут замутить то, что сейчас в Минске. И нас таких будет много, кого будет "бомбить", как уже было в 2011 году – когда в Сеть пришла куча блогеров, кто стал рассказывать реальное положение дел. И вы тут же слились, потому что все что вы можете – это получать под хвост (вот почему в росоппозиции столько светло-синих?) и врать.

Привет родителям, уверен, они почти всегда не знают, какое дерьмо вырастили. Родители моего друга Жанкова, который посылал деньги Навальному – не знают. Но они уже старенькие, зачем им настроение портить. Хотя иногда хочется. Чтобы Сашеньке папа может все-таки вправил то, что почему-то и к несчастью – не додал в детстве. Хоть это и выяснилось, когда Сашеньке стало сильно за 30. Правда, вспомнил, он же на бокс ходил…

Счастья вам.