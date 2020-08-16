 

“Вверяю белорусов защите Богородицы”: Папа Франциск призвал Беларусь к диалогу

16.08.2020, 20:55, Новости дня

Папа римский Франциск во время обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане 16 августа призвал к диалогу и справедливости в Беларуси. Об этом сообщило информационное издание Святого Престола Vatican News.

“Мои мысли также обращаются к дорогой Беларуси. Я внимательно слежу за ситуацией в этой стране после выборов”, – цитирует его издание в английской версии.

Папа Франциск призвал власти и оппозицию страны к диалогу, отказу от насилия, уважению справедливости и прав.

“Призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и законности. Вверяю всех белорусов защите Богородицы, царицы мира”, – сказано в русской версии послания понтифика.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили).

16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих “сторонников” на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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